"5 сентября 2023 года мы получили денежные средства на общую сумму около $645 млн в качестве полного погашения наших страховых требований по страховым полисам группы "Аэрофлот" в отношении 17 воздушных судов и пяти запасных двигателей, переданных в аренду ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия". С момента получения этих страховых выплат от ООО "Страховая компания НСК", российской страховой компании, мы аннулировали наши претензии к НСК, "Аэрофлоту", "России" и их международным перестраховщикам в отношении этих самолетов и двигателей", — сказано в сообщении AerCap.

Как отмечается, сделка была одобрена министерствами торговли и финансов США "и соответствуют другим применимым режимам санкций".

Сам "Аэрофлот" сообщал во вторник об урегулировании отношений с AerCap по 18 самолетам и 5 авиадвигателям. Право собственности на них перешло в НСК, учрежденное в конце прошлого года подведомственным Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". НСК и ФГУП в свою очередь являются соучредителями лизинговой компании ООО "НЛК-финанс".

"Аэрофлот" обсуждает с иностранными лессорами страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в РФ лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а "Аэрофлот" будет осуществлять в пользу нее лизинговые платежи. Это позволит вывести самолеты из иностранного реестра, что даст возможность использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.