"Несмотря на то, что высокий летний сезон закончился, до конца года планируем принять еще порядка 50 тыс. ребят", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что летом в крае работали более 1,5 тыс. организаций детского отдыха и оздоровления. В их числе около 100 стационарных, почти 1 тыс. пришкольных, а также палаточные, лагеря труда и отдыха.

Бюджет оздоровительной детской кампании в этом году на Кубани составил порядка 2,8 млрд рублей. Благодаря этому, на море побывали 20 тыс. сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, из многодетных семей, детей с особенностями развития и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, добавили в пресс-службе администрации региона.