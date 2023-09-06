Согласно материалам на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 691 млн 479 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются до 11 сентября, подведение итогов запланировано на 14 сентября. К работам подрядчик должен приступить уже в текущем году. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2024 года.

Подрядчику предстоит выполнить "работы по созданию объекта: "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е".

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс. м и 1,77 тыс. м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".