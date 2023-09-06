"По сути, можно сегодня говорить о 100-процентной готовности, традиционно ожидаем большое количество любителей летнего вида спорта, легкой атлетики", — сказал он.

Он отметил, что на собственно полумарафон зарегистрировано максимально возможное для новосибирской трассы — 1,5 тыс. человек, в целом же Сибирский фестиваль бега является самым массовым спортивным мероприятием в регионе.

"Общее количество участников традиционно достигает 15 тысяч", — сказал он.

По словам Ахапова, в рамках фестиваля будут также проводиться старты "ползунков", корпоративная эстафета, Детской лиги — забеги на 60 м для детей от 3 до 7 лет.

Президент региональной общественной организации "Федерация легкой атлетики Новосибирской области" Дмитрий Малахов отметил, что в рамках полумарафона впервые будет проводиться чемпионат области по бегу на эту дистанции.

Также в программе традиционные массовые дистанции — 3 км для юношей и девушек 2006 — 2008 г.р., 1,5 км для мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе, а также 3 км для всех желающих.

Также, отметил он, ожидается участие именитых легкоатлетов — братьев Евгения и Анатолия Рыбаковых, Елены Седовой и других.

В Новосибирске с 1998 года проводится мемориальный полумарафон Александра Раевича, с 2001 года трансформировавшийся в Сибирский фестиваль бега.

Несколько раз решением Всероссийской федерации легкой атлетики в рамках мемориального полумарафона Александра Раевича проводился чемпионат России. Трасса полумарафона в Новосибирске прошла официальную сертификацию в Международной ассоциации марафонов и бега по шоссе (AIMS). Полумарафон памяти Раевича стал третьим в России, принятым в AIMS.