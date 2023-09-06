"Сегодня в республике установлен 4-й класс пожарной опасности. Пребывание граждан в лесах ограничено, въезд в них транспортных средств, разведение и использование открытого огня как на лесных, так и на прилегающих к лесам территориях запрещены", — говорится в сообщении министерства в соцсети "ВКонтакте".

По данным ведомства, из-за теплой и сухой погоды в лесах сохраняется опасность возникновения пожаров. Так, в начале этой недели на территории Звениговского лесничества из-за неосторожного обращения с огнем граждан возник лесной пожар площадью 0,05 га.

"Всего с начала пожароопасного сезона в Марий Эл возникло 44 лесных пожара с пройденной огнем площадью чуть более 26 га", — добавили в министерстве.