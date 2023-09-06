"Юбилейная афиша объединит самые яркие и интересные события отечественной сцены из двух столиц и заметные спектакли ведущих региональных театров центральной России, Сибири, Урала, Северо-Запада. Известные артисты Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Елена Камбурова, Сергей Перегудов станут участниками главного театрального события года", — отмечается в сообщении театра.

Псковичи и гости города увидят спектакли московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, петербургских Театра имени Ленсовета и Кукольного театра сказки, известных театров Сибири и Урала — пермского "Театра-Театра" и новосибирского "Старого дома", гостями фестиваля станут коллективы из Петрозаводска, Твери, Мичуринска. Несколько спектаклей будет показано и в Великолукском драматическом театре, первый из них состоится в среду.

7 сентября фестиваль торжественно откроется в псковской филармонии музыкально-поэтическим спектаклем "Евгений Онегин. Страницы романа". Голоса мастеров Театра имени Ленсовета — Анны Ковальчук, Сергея Мигицко, Сергея Перегудова — вступят в диалог с симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который исполнит произведения П.Чайковского.

C 1994 года Пушкинский театральный фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.