"АО "КАП" остановило эксплуатацию самолетов L-410. Связано это с тем, что ресурс некоторых узлов и агрегатов закончился. К этой ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту", — сказали в пресс-службе, отметив при этом, что на перевозке пассажиров это никак не скажется, "потому что L-410 можно заменить другими воздушными судами, в частности, вертолетами".

"Сейчас правительство края прилагает все усилия для того, чтобы "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) все-таки решил вопросы поддержания летной годности как держатель сертификата разработчика. Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время. Срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов", — сказали в пресс-службе.

В уставном капитале АО "КАП" (входит в единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора") доля Минимущества Камчатского края составляет 74,99%. Авиапарк "КАП" включает три L-410.

L-410 — легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice (ныне — чешский завод Aircraft Industries). Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1,8 тонн груза на расстояние до 1,5 тыс. км.

С 2018 года производство L-410 частично локализовано на УЗГА, на конец 2021 года уровень локализации оценивался в 60%.