"В соответствии с достигнутым соглашением, AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая осуществило выплату суммы урегулирования", — сообщил представитель "Аэрофлота" журналистам.

Переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями иностранных самолетов продолжаются, добавил он.

"Аэрофлот" обсуждает с иностранными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в РФ лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а "Аэрофлот" будет осуществлять в пользу нее лизинговые платежи. Это позволит вывести самолеты из иностранного реестра, что даст возможность использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

Всего в парке группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") на конец августа было 348 самолетов, сказано на сайте компании. Только в российском реестре находятся 102 судна, говорил ранее Александровский. В том числе 18 Boeing и Airbus были выкуплены у иностранных лизингодателей — все они ранее находились в финансовом лизинге, который, в отличие от операционного, не запрещен западными санкциями. Источник "Интерфакса" сообщал, что новым лизингодателем этих 18 самолетов стало ООО "НЛК-финанс". Согласно данным ЕГРЮЛ, эту компанию учредили в декабре прошлого года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подведомственно Росавиации) и учрежденное им же незадолго до этого ООО "Страховая компания "НСК".