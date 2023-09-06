"8 сентября состоится торжественное мероприятие с церемонией награждения федеральными и государственными наградами. Для гостей выступят солисты Центрального военного оркестра министерства обороны РФ", — говорится в сообщении.

В федеральных и региональных музеях откроются выставки и проекты, пройдут фестивали и концертные программы.

8-9 сентября в регионе традиционно состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля". В этом году он охватит Тулу, Богородицк, Узловую, Ясногорск, Белев и другие города. Кульминацией праздника станут торжественное шествие духовых оркестров по проспекту Ленина, выступления и дефиле участников фестиваля на главной площади Тулы.

В муниципальных учреждениях культуры пройдут праздничные концерты, выставки, мастер-классы и ярмарки, кинопоказы. В отдаленные уголки области с концертной программой выедут автоклубы, приобретенные муниципалитетами в рамках нацпроекта "Культура".

В преддверии празднования Дня Тульской области в поселке Волово после капитального ремонта откроется детская школа искусств, в Узловском районе — модельная библиотека на базе Каменецкой сельской библиотеки.

"Губернатор Алексей Дюмин поручил министру культуры Татьяне Рыбкиной проработать возможность дополнить программу празднования в муниципалитетах бесплатными утренними кинопоказами для школьников по всему региону", — отметили в пресс-службе.

Основные торжества пройдут в Туле 9-10 сентября. На площадках возле кремля гостей праздника будут ждать гастрофестиваль, ярмарки "ВсёСвоё" и "Сделано в Тульской области" с продукцией местных фермеров и производителей.

На центральной площади города состоятся спортивные мероприятия. 9 сентября пройдет первый велофестиваль, а также шоу "Сила Тулы". 10 сентября туляки и гости города смогут принять участие в традиционном полумарафоне "Оружейная столица". Впервые будет запущен молодежный федеральный проект "Уличная классика".

В молодежном парке "Этно-код" на Пролетарской набережной можно будет ознакомиться с культурой страны и региона.

На Казанской набережной у стен кремля пройдут активно-развлекательные, презентационные программы, мастер-классы, выставки, концерты, включая выступление платформы JAZZPORT под аккомпанемент световых фонтанов на воде. Завершит программу праздничный фейерверк.

День рождения Тулы ежегодно отмечается во вторую субботу сентября. По решению властей региона Дни Тульской области и День города проходят одновременно.

Тула была образована в 1146 году, Тульская губерния — в 1777 году в ходе административной реформы императрицы Екатерины II. В 1937 была образована Тульская область.