"Очевидцы сообщают, что на тропе восхождения на вулкан произошел обвал пород", — говорится в сообщении.

Вулканологи отмечают новые землетрясения в районе вулкана.

"На Мутновском вулкане сейчас наблюдаются землетрясения. Сейсмических событий достаточно много. Они провоцируют трещины и обвалы. Постройка сложена рыхлыми неустойчивыми породами, они будут подвергаться разрушению. У вулкана Мутновский мощная гидротермальная система. Последние извержения были гидротермальные взрывы. Их предсказать сложно. Так что говорить о том, что сейсмические события — предвестники извержений пока рано", — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрия Мельникова.

В ближайшее время специалисты природного парка "Вулканы Камчатки" совместно с вулканологами и представителями МЧС осмотрят эти маршруты и оценят их риски.

"В случае, если маршруты окажутся опасными, туристам будут предложены альтернативные направления", — отмечается в сообщении.

Мутновский — действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка. Удалён от Петропавловска-Камчатского на 80 км к югу. Абсолютная высота составляет 2 тыс. 322 м над уровнем моря. Каньон Опасный находится рядом с Мутновским вулканом. Это популярные у туристов места.