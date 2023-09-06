Рейс встречали первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов и делегация Республики Союз Мьянма во главе с чрезвычайным и полномочным послом в РФ Лвин У.

"Стороны предметно обсудили планируемое открытие Генерального консульства Республики Союз Мьянма в Новосибирске, вопросы сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией Myanmar Airways International в два города Мьянмы — в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае.