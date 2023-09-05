"Согласно плану реставрации крепости, на сегодняшний день сделано немного, за исключением малых форм для того, чтобы посетители чувствовали себя комфортно", — сказал Кириллов во время пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Он добавил, что общая стоимость работ оценивается примерно в 10 млрд рублей. Пока выполнены работы на 150 млн рублей — это собственные средства Музея истории Петербурга.

Заместитель гендиректора учреждения по организации деятельности филиальной сети Сергей Орлов со своей стороны сообщил, что сейчас специалисты оценивают влияние плана реставрации на крепость. Это важный этап, поскольку Орешек является объектом культурного наследия из перечня ЮНЕСКО. Материалы по результатам оценки предоставят в министерство культуры РФ, после чего ожидается федеральное финансирование работ.

По его словам, среди требующих реставрации объектов есть приоритетные.

"(Это — ИФ) проект восстановления Петровской казармы (построена в 1715-1728 годах — ИФ). Дальше у нас цитадель — это "крепость в крепости", там несколько башен: Колокольная, Светличная и Мельничная. Эти объекты вдоль Невы со стороны поселка имени Морозова мы бы хотели восстановить в первую очередь", — сказал Орлов.

При этом он отметил, что в плане предусмотрены работы по всем объектам. Это восстановление, консервация и музеефикация. Так, например, Четвертый тюремный корпус 1911 года постройки после реставрации планируется частично сделать музейным пространством, частично отдать под нужны сотрудников музея и детских занятий.

"Нет элемента на острове, который бы мы забыли. Конечная цель — сохранить объект культурного наследия", — подчеркнул Орлов.

По мнению гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, не все руины "Орешка" следует восстанавливать в качестве зданий.

"Руины, конечно, падают, но не все, но моему мнению, надо превращать в здания. Здесь все замечательно. Потрясающий, очень сложный комплекс. Это очень живой памятник, который рассказывает про нашу историю концентрированно", — отметил Пиотровский.

В 2023 году отмечается 700-летие крепости. Главный научный сотрудник музея "Крепость Орешек" Юлия Дьякова сообщила, что к юбилейной дате издан исторический путеводитель по памятнику — это первое комплексное издание со схемами, картами и чертежами.

По информации Государственного музея истории Петербурга, в сентябре планируется еще ряд мероприятий: премьера документального фильма "Сказ про Орешек град, музей, тюрьму и посад" и презентация исторического путеводителя, а в октябре будет представлена книга Юрия Овсянникова "Шлиссельбург. История города: от Ореховца до Шлиссельбурга".

Крепость Орешек основана в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Крепость служила форпостом на границе со Швецией.

В XVIII-XIX веках за Орешком закрепилось слава "русской Бастилии". В этот период в крепости возвели четыре тюремных здания: здесь содержали членов царской семьи, претендентов на престол, государственных деятелей и революционеров. После Февральской революции 1917 года всех узников освободили.

В годы Великой Отечественной войны защитники Орешка почти 500 дней обороняли крепость — с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года.

С 1965 года крепость стала филиалом Государственного музея истории Ленинграда (Санкт-Петербурга).