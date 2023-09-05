"В субботу переменная облачность, без осадков, ночью еще прохладно, но днем уже температура будет повышаться до плюс 17 — плюс 19 градусов, по области до плюс 16 — плюс 21 градусов. А 10 сентября уже температурный фон будет выше нормы, без осадков, солнышко будет, и днем температура будет около плюс 20 градусов, а по области до плюс 23 градусов. Возвращение к августовской погоде", — сказал Вильфанд.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе температура продолжит повышаться. "В начале следующей недели погода повысится на 1 градус. Мы возвращаемся назад в август. Будет антициклональная погода, поэтому давление высокое, а небо малооблачное, а это опять солнце, что в сентябре всегда радует", — добавил он.

Возвращению погоды к нормам августа будет предшествовать погода, соответствующая климатической норме. Так, в среду, 6 сентября, к центру европейской России подойдет циклон, однако "антициклон, который сейчас определяет погоду в Москве, оказался вполне устойчив, крепок, и физически, и нравственно, и не уступит свои позиции". Несмотря на то, что давление понизится на 6-8 мм ртутного столба, оно будет около нормы, "а в этом случае нет условий для мощного облакообразование, для сильных осадков, будет небольшой дождик".

"Примерно до полудня температура будет повышаться примерно до 20-градусоной отметки, а затем резко пойдет вниз в связи с прохождением холодного фронта. Этот фронт обусловит облачность и небольшие осадки. И усиление ветра до 15 м/с", — добавил Вильфанд.

В четверг погода ухудшится. "В ночь на четверг уже малооблачно, давление опять подрастет. Температура ночью плюс 6 — плюс 8 градусов, по области от плюс 4 до плюс 9 градусов. Днем плюс 15 — плюс 17 градусов. Утром будет прохладно, около плюс 10 градусов — москвичи уже немного отвыкли от такой температуры. Но на самом деле температурный фон будет около нормы, может на полградуса ниже нормы. Такая погода уже сентябрьская", — отметил Вильфанд.

Пятница станет самым некомфортным днем на этой неделе. По словам Вильфанда, будет облачная погода, ночью температура от плюс 4 до плюс 9 градусов, а днем — плюс 15 — плюс 17 градусов. Также прогнозируются кратковременные дожди. Из-за повышенной влажности и ветра, порывы которого будут до 17 м/с, погода будет некомфортной, а температура будет ощущаться как плюс 10 градусов.

День города в столице отмечается во вторые выходные сентября. В этом году праздничные мероприятия пройдут 9-10 сентября.