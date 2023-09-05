"Грант "Агротуризм" в 2024 году будет предоставляться в двух формах. Собственно говоря, на следующий год мы уже проекты отобрали. Но будут также введены в приоритетном порядке проекты на основе кооперационных связей", — сказала Бибарсова в ходе Всероссийского форума содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса России, который открылся во вторник в Туле.

В частности, по ее словам, приоритет теперь будет отдаваться тем проектам, когда сельхозтоваропроизводители и другие организации будут оказывать единый комплекс услуг в сфере агротуризма.

"Если, например, в одном конкретном населенном пункте несколько товаропроизводителей, может быть несколько населенных пунктов, где есть товаропроизводители, которые оказывают услуги по агротуризму и они все завязаны в один единый маршрут, входят в одну какую-то туристическую программу, такие комплексные проекты будут иметь преимущественное право при их рассмотрении", — подчеркнула Бибарсова.