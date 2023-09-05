"Был бы флот, а гавани найдутся" — первый крупный выставочный проект, разместившийся на территории бастиона "Литва", который в ноябре 2022 года был передан музею в собственность. Несмотря на то, что крепостное сооружение имело статус объекта культурного наследия регионального значения, оно находилась в плачевном состоянии. Все последующие месяцы музей приводил бастион в порядок", — сказала Говорова.

По ее словам, зарождение петровского флота, возведение верфей и заводов, работавших на оснащение кораблей — главная тема выставки. В создании экспозиции приняли участие музей-заповедник "Кижи", Воронежский историко-туристический центр "Петровские корабли", Морской центр "Полярный Одиссей" (Карелия), верфь исторического судостроения "Полтава" (Санкт-Петербург).

Предметами выставки также стали копии первых кораблей, образцы морской археологии, подготовленные к экспонированию в реставрационных мастерских Музея Мирового океана. Это фрагменты археологической находки "корабль XIX века", обнаруженные на берегу Балтики. Детали корпусных конструкций расскажут внимательному посетителю о силе старинных кораблей, секретах кораблестроения, работе в море и судьбах судов и людей.

"Первая выставка открывает новую страницу в истории бастиона. Он становится полноценным музейным пространством морского Калининграда. Также на его территории будет храниться большая музейная коллекция лодок, других экспонатов. Планируется проведение различных образовательных программ, новых выставочных проектов", — сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось, бастион "Литва" возведен в 1843-1860 годах как казематированная береговая батарея на реке Преголь. В 1920-х годах в редюите бастиона работал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов в нём разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. В советское время там располагался небольшой деревообрабатывающий завод.

В 2007 году бастион получил статус объекта культурного наследия регионального значения.