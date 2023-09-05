В августе этого года пассажиропоток аэропорта составил 100 тыс. 980 человек, что на 12,2% больше показателя августа прошлого года.

Число самолетовылетов в январе-августе увеличилось на 23,9% — до 2,878, в последний месяц лета — 424 единицы, что на 7,9% выше показателей августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.