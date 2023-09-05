"Первый проект — создание зоны деловой активности "Морозовский городок" в Твери. Территория Морозовского городка является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX — XX веков. По проекту предусмотрено сохранение исторического облика зданий и создание на территории гостиниц, офисов, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта с полной реконструкцией дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройством парков", — отметили в пресс-службе.

Первым шагом в реализации проекта стало переселение жителей Морозовского городка в современный жилой комплекс.

Еще один проект ревитализации — создание культурно-исторического кластера "Речной" на стрелке рек Волга и Тверца, где расположено здание Речного вокзала. На сегодня разработана и утверждена стратегия функционирования этой зоны, в сентябре запланированы инженерно-изыскательские и другие работы.

В пресс-релизе сообщается, что на заседании регионального правительства во вторник также обсудили комплексное развитие малых городов Тверской области. Пилотной территорией стал Торопец, где в следующем году будет отмечаться 950-летие первого летописного упоминания города. План мероприятий включает 45 проектов.

Таким образом планируется развивать и другие исторические города Верхневолжья, следующими должны стать Бежецк и Калязин. Комплексный подход также будет активно внедряться при создании новых микрорайонов в муниципалитетах Тверской области, отмечается в сообщении.

"Обустройство парков, рекреационных зон — все это показывает жителям территорий, что ведется развитие их муниципалитета, что у них создается доступная и комфортная общественная среда. Это также вопрос, связанный с деловой и экономической активностью наших округов, повышением их инвестиционного и туристического потенциала", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.