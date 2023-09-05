"Около 1,5 тыс. мальков краснокнижного черноморского лосося — кумжи было выпущено в реку Мзымту по инициативе курорта "Красная Поляна", — сообщил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Лев Шагаров.

Он отметил, что процедура была проведена в соответствии с природоохранным законодательством под контролем уполномоченных органов власти.

"Очень важно обеспечивать высокий уровень охраны окружающей среды во всех аспектах своей деятельности. После проведения берегоукрепительных работ в соответствии с законодательством мы проводим мероприятия по восстановлению водных биологических ресурсов. Так, в этом и в следующем году в Мзымту будет выпущено около 40 тыс. мальков черноморского лосося — кумжи. В ближайшие полтора года рыба должна окрепнуть в реке и отправиться в море, чтобы пополнить популяцию этого редкого вида", — сказал Шагаров.

Он рассказал, что мальки для выпуска отбираются специалистами на форелеводческом заводе в Адлере. Экологическое мероприятие прошло в рамках компенсационной программы, направленной на восстановление популяции.

Черноморский лосось, также известный как кумжа после нереста не погибает и возвращается обратно в море. В прошлом веке эта рыба была объектом промысла, что привело к значительному сокращению популяции. Однако, в последние годы благодаря регулярному выпуску мальков, наблюдается постепенное увеличение численности.