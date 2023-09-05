"Основу турпотока составили почти 9,4 млн российских путешественников – на 4% больше, чем в 2019 году. Почти миллион гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран. За полгода отрасль принесла в бюджетную систему города 68 млрд рублей, превысив допандемийные значения", — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, которую цитирует пресс-служба.

Как отметили в комитете, в первом полугодии Москву чаще всего посещали гости из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

Средний уровень загрузки отелей поднялся с прошлого года на 9% и составил 69%. Чаще всего путешественники выбирают гостиницы 3-4* — например, в дни, когда в столице проходили культурные мероприятия и фестивали (День защиты детей, День России), средняя заполняемость средств размещения в категориях 3* и 4* превысила в совокупности 80%.

Значительный вклад сферы гостеприимства в экономику столицы связан с активным развитием делового туризма. В пресс-службе пояснили, что бизнесмены в поездках обычно тратят в полтора-два раза больше других гостей, а также размещаются в гостиницах категорий 4-5*.