Трехстороннее соглашение заключено между администрациями региона, города Волгограда и АО "Лидер".

Пресс-служба уточняет, что совокупно в разработку мастер-плана и проектные работы на первом этапе будет вложено 1 млрд рублей.

Отмечается, что мастер-план предусматривает детальную проработку концепции проекта, зонирование территорий, изучение рельефа и всех мельчайших аспектов до последующей реализации.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что реализация комплексного плана по развитию туристической зоны на системе островов Голодный — Сарпинский потребует 100-120 млрд рублей частных и бюджетных инвестиций.

Проект развития острова Сарпинский — самого крупного речного острова Европы — включает строительство мостов, и дорог; создание образовательного кластера и общественно-деловой зоны; развитие туристического направления.

В апреле текущего года АО "Инвестиционная компания "Лидер" вышло из состава совладельцев ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" (оба — Волгоград), передав функции управления местным властям. "Интерфаксу" в обладминистрации уточняли, что область закрыла все обязательства перед "Лидером" — как по долям в обеих организациях, так и по долговым обязательствам.

В 2018 году "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" объединились под общим руководством. Единственным владельцем обеих компаний являлось ООО "Объединенные коммунальные концессии" (ОКК, Москва), в котором 99% принадлежат АО "Инвестиционная компания "Лидер".

Обе компании были созданы для реализации инфраструктурного проекта по модернизации системы централизованного теплоснабжения, а также проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения в Волгограде. Концессионное соглашение с компаниями было заключено в 2015 году на 30 лет. За это время инвестор намеревался вложить в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города более 58 млрд рублей.

В 2020-2021 годах обе компании неоднократно допускали дефолты по выпускам бондов. В качестве причины неисполнения обязательств во всех случаях было указано "отсутствие денежных средств в необходимом объеме", но позже в судах представители владельцев облигаций и эмитенты заключали мировые соглашения. В марте 2023 года обе компании выкупили по офертам по соглашению с владельцами все выпуски облигаций.