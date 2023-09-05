"К сожалению, пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Поиски мужчины 1980 года рождения, который участвовал в марафоне от Русского географического общества и не вернулся домой в назначенное время, начались накануне. В ходе поисков на базе "Малиновая" был обнаружен его автомобиль.

Во вторник к поискам, помимо спасателей, привлекли волонтеров и пожарно-спасательный вертолет.

Ранее о пропаже мужчины в экстренные службы сообщила его супруга. Погибший собирался совершить восхождение на гору Ялангас.