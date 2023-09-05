"Пятиэтажный трехзвездочный отель будет представлять собой объект инфраструктуры Академии цифрового развития. При этом он также будет работать и как обычный отель для всех желающих", — говорится в пресс-релизе.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, реализация проекта кампуса ИТ-Академии с возможностью бесплатного проживания крайне важна для Ингушетии.

"Этот проект позволит нам сплотиться с соседними республиками, будет совершенно другая атмосфера, когда молодежь увлечена одним делом. Независимо от цвета кожи, национальности, религии — все будут здесь вместе обучаться, проводить время, развиваться. Но именно тот факт, что мы создаем такое в нашей республике, дает нам действительно много возможностей для развития ", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, отель проектируется по всем современным нормам и требованиям, включая техническую, пожарную и сейсмическую безопасность. Он будет рассчитан, в том числе и на размещение гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Участвует в проектировании компания "Сафмар Плаза", управляющая более чем десятью отелями в Москве и Московской области.

Планируется, что в отеле будет 42 номера, однако спальных мест будет более 100. Это объясняется тем, что в некоторых номерах будет возможно размещение сразу нескольких человек.