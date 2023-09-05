"Дагестан – одно из самых стабильно растущих внутренних направлений: летом прирост бронирований по отелям составил 37%, по экскурсионным турам – 67%. Туристов привлекает сочетание пляжного отдыха на Каспийском побережье с насыщенной экскурсионной программой, а также гастрономия региона. И летом, и осенью наиболее востребованы туры на 4 дня – этого хватает, чтобы осмотреть основные достопримечательности", — сообщила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

По ее словам, динамика продаж экскурсионных туров на осень сохраняется на уровне лета. Стабильный спрос, как правило, держится до конца бархатного сезона. Также в сентябре востребован отдых у моря, пляжный сезон в регионе обычно заканчивается 1 октября.

"Туристы предпочитают останавливаться на берегу Каспийского моря, чтобы сочетать экскурсии с пляжным отдыхом", — уточнила эксперт.

Как отметили в пресс-службе туроператора "Интурист", турпоток в Дагестан вырос оценочно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Направление все лето занимает 5-6-е место по продажам наравне с Краснодарским краем. Прирост бронирований туров и отелей – на уровне 35%. Для сравнения, Сочи у нас подрос всего на 3%. Дагестан лидирует среди кавказских направлений благодаря удачному сочетанию гор, моря и интересных экскурсионных программ. Традиционно высок спрос на Дербент. Осень тоже выглядит очень перспективно, так как в республике теплая погода как минимум до середины сентября", — пояснили в компании.

В "Интуристе" также напомнили, что в прошлом году компания ставила чартерный рейс в Дагестан, однако дефицит мест в гостиницах не позволил компании отправить всех желающих в республику.

"Мы могли бы легко отправить в Дагестан в 2,5 раза больше туристов, но нам некуда было их селить. Поэтому к сезону-2023 подготовились уже более основательно – взяли блоки мест на рейсах, усилили взаимодействие с принимающим партнером. В результате стало больше бронирований и просто отелей, и туров", — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно исследованию сервиса бронирования отелей МТС Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии (РСТ), Дагестан в первой половине 2023 года стал одним из наиболее востребованных направлений для приключенческого туризма – на него пришлось 24% от общего потока активных туристов.

Турпоток в Дагестан в январе-июле 2023 года составил 1,038 млн человек, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (904,47 тыс.).