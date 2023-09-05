В местных сосновых и еловых угодьях грибники много лет подряд собирают рекордные урожаи лисичек, маслят, подберезовиков и подосиновиков. Однако главными грибными жителями окрестностей Ласкова считаются польские белые и боровики. Именно из них ежегодно участники фестиваля варят вкуснейшее угощение для гостей — ароматный суп, говорится в сообщении.

"В прошлом году было приготовлено и съедено более 100 литров грибного супа! Возможно, в этот раз рекорд будет побит", — отмечает пресс-служба.

Начинается фестиваль с чемпионата по сбору грибов. После обязательной регистрации участники на четыре часа отправляются в ближайшие леса за своим уловом.

Номинаций, в которых можно одержать победу, масса: "самый большой найденный гриб" и "самый маленький", "самый необычный гриб", "гриб, обладающий полезными свойствами", "самое большое количество собранных грибов" и тому подобное.

Затем всех грибников будут ждать судьи, чтобы взвесить принесенные грибы и определить, не насобирали ли те ядовитых экземпляров. Самые необычные лесные дары, а также букеты, аксессуары, картины и все, что сделано из природных лесных материалов, будет представлено на выставке.

После этого начнут работу фестивальные площадки.

Гостей праздника ждет театрализованный представления от самых веселых и озорных артистов Рязанского района и города Рязани, много музыки, игр и забав.