"Создание профстандарта является логичным следующим шагом по развитию промышленного туризма в РФ. Сегодня в рамках инициативы "Открытая промышленность" в 50 российских регионах разработаны профориентационные и экскурсионные программы, маршруты, программы обмена опытом, более пятисот российских предприятий самых различных отраслей открыты для посещений", — цитирует пресс-служба генерального директора АСИ Светлану Чупшеву.

Она уточнила, что 1,5 тыс. специалистов прошли обучение в рамках двух акселерационных программ АСИ, по образовательной программе петербургского центра компетенций квалификацию "специалист по развитию промышленного туризма" до конца 2023 года получит еще 1 тыс. человек.

"Очевидно, что сейчас в этой сфере будет расти спрос на квалифицированных специалистов, в чьи задачи входит привлечение специалистов на промышленные предприятия, продвижение российских брендов", — сказала Чупшева.

По словам главы комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, город стал площадкой для запуска профстандарта и новой образовательной программы, так как является флагманом в сфере развития промышленного туризма среди регионов страны.

"Одно за другим предприятия открывают свои двери для гостей, знакомя их с городом на Неве с новой стороны, и промышленный туризм на глазах набирает все большую популярность. Это интересно многим: и представителям бизнес-сообщества, и молодежи, и семьям с детьми. Мы хотим помочь профессионалам турбизнеса воспитать молодое поколение специалистов, которое будет разрабатывать новые проекты, маршруты", — цитирует пресс-служба Корнеева.

Разработка профстандарта ведется совместно с международным некоммерческим партнерством "Профессиональное образование — XXI веку".

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства действует в Санкт-Петербурге с 2022 года.