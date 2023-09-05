"Когда туристы из других регионов России и зарубежных стран приезжают в Калининградскую область, они оказываются в большом музее под открытым небом, где экспонатами выступают архитектурные достопримечательности — кирхи и замки в разном состоянии, объекты индустриального наследия и даже придорожные аллеи. Нигде в России или мире нет такой концентрации разрушенных кирх и замков. В этом есть свой трагизм и свой интерес. Мы считаем, что руины исторических зданий сами по себе ценны и привлекательны, даже без восстановления, поэтому их нужно приводить в порядок и включать в туристические маршруты. Маршрут "Готическое кольцо" мы разработали именно с этой целью, чтобы ухаживать за наследием и развивать территории", — сказал Плитин.

По его словам, в области есть районы, максимально насыщенные историческими памятниками. Волонтеры выделили 8 районов, где в течение одного дня можно посетить большое количество памятников, следуя по намеченным маршрутам.

"Готическое кольцо" — первый из маршрутов, который развивают волонтеры. По сути, это некая попытка создать местный готический аналог "Золотого кольца". Маршрут, предложенный волонтерами, выглядит следующим образом: из Калининграда в сторону города Правдинск и поселка Железнодорожного, а обратно — через города Знаменск и Гвардейск.

В маршрут включены более 20 кирх разной степени сохранности, 3 замка, 6 исторических городов, другие архитектурные достопримечательности. Есть также туристические и природные локации, объекты промышленного наследия, музеи и кафе.

"Маршрут в сторону Железнодорожного очень насыщен историческими памятниками, но сегодня туристы не считают нужным останавливаться у заброшенных руин или не понимают, как их правильно воспринимать, так как не имеют представления об их исторической ценности. Мы восполняем этот пробел, тем более, что руины на маршруте приведены нашими волонтерами в эстетичный вид", — пояснил Плитин.

Практически каждые выходные "Хранители руин" выезжают на исторические объекты, проводят там первичное благоустройство, привлекают к ним внимание и, если получается, ищут людей, которые могли бы ухаживать за объектами на постоянной основе. Эта практика отработана на разных памятниках: кирхи Борхерсдорфа, Бранденбурга, Повундена (Святой Барбары), Меляукена, Постникена и других.

"С появлением "Готического кольца" эти объекты перестают существовать разрозненно и не будут "выпадать" из поле зрения туристов. Теперь они будут восприниматься целостным маршрутом, каждый элемент которого интересен и важен — даже руины, несмотря на свое состояние. Тем более, что самые популярные и перспективные памятники, если к ним постоянно привлекать внимание, рано или поздно обретут своего пользователя или инвестора и получат шанс на консервацию и хотя бы частичное восстановление", — добавил лидер движения.

Он также отметил, что этим летом "хранители" провели 13 волонтерских акций на 11 объектах. А с момента основания движения прошло 145 выездов на 59 объектов. Волонтеры считают, что экспрессивные руины — это изюминка региона, и стремятся их сохранить и подарить им "вторую жизнь" в качестве эстетичных и благоустроенных исторических парков и площадок для мероприятий.