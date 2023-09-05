"Чтобы сделать значительные реставрационные работы, по малым подсчетам, требуется порядка 10 млрд рублей", — сказал Кириллов.

Он добавил, что в текущем году музей потратил на восстановление примерно 150 млн рублей. На эти деньги в том числе сделали дорожки и покрасили фасады.

Как уточнил заместитель гендиректора по организации деятельности филиальной сети Музея истории Петербурга Сергей Орлов, план реставрации охватывает период с 2019 года до 2029 года.

В этом году отмечается 700-летние крепости. Она основана в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского.