"По всему городу одновременно будут работать 32 концертные площадки. Всего в рамках празднования Дня города пройдет более 400 мероприятий", — сказал Логвиненко на расширенном планерном совещании.

Он отметил, что в День города в Ростове-на-Дону, в частности, пройдет II Международный фестиваль купечества и народной культуры "В Городском саду", в котором примут участие 11 делегаций из других городов и стран.

"Подтвердили свое участие в фестивале делегации из Мурманска, Пензы, Саратова, Донецка, Луганска, Ярославля, Краснодара, Краснодона, Великого Новгорода. Планируется участие официальных делегаций из Киргизии и Белоруссии", — добавил глава администрации города.

Кроме того, в рамках Дня города запланированы городской фестиваль современных молодёжных субкультур "Экстрим стихия", традиционный Кубок города Ростова-на-Дону по футболу, праздник "Ростов — многонациональный", экскурсия "Ростов — город купец" по исторической части Ростова-на-Дону, городской фестиваль команд КВН на Кубок главы администрации города, а также праздничный гала-концерт "Самый лучший город на земле".

Помимо этого, по поручению Логвиненко в преддверии Дня города пройдет новый конкурс "Я здесь живу", направленный на изучение и знакомство со значимыми и наиболее привлекательными местами Ростова-на-Дону.