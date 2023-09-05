"Как приятно видеть столько отдыхающих горожан на нашей красавице-набережной! Но есть одно удручающее обстоятельство: очень много людей на электросамокатах и других электрических средствах передвижения. Это уже неоднократно приводило в городе к наезду на людей с нанесением травм и, что очень прискорбно, на детей", — написал Ренц.

По его словам, в ближайшее время на набережной будут установлены знаки, запрещающие передвижение на любых средствах электротранспорта.

"И попытки нарушать эти правила мы будем жестко пресекать. Но будем весьма признательны всем жителям за то, что вы сможете побороть в себе желание покататься на электросамокатах по набережной", — добавил Ренц.

Как сообщалось, в декабре прошлого года завершился первый из трех этапов реконструкции набережной в Автозаводском районе Тольятти. Пространство первого этапа — многоуровневые променады с фонтаном длиной 700 м вдоль кромки воды, спортивные площадки, детская зона.