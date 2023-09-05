По ее словам, за 8 месяцев количество обслуженных воздушных судов возросло на 13,6% по сравнению с показателями 2022 года и составило 14,9 тыс. судов.

Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, в августе текущего года было обслужено 335,023 тыс. пассажиров, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество обслуженных воздушных судов возросло на 7,6% — до 2,508 тыс. судов.

Лидерами авиаперевозок в августе стали "Победа", "Северный ветер", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Авиакомпания Сибирь".

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск. Из международных направлений наибольшим спросом пользовались Стамбул (Турция), Анталья (Турция), Дубай (ОАЭ), Баку (Азербайджан), Тель-Авив (Израиль).

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы на фоне существенного роста турпотока в республику по итогам 2023 года может достичь 3 млн человек. Ранее пассажиропоток прогнозировался на уровне 2,8 млн человек.