"Буквально вчера мы достигли соглашения с компанией "Аэрофьюэлз" о строительстве двух терминалов в "Туношне" — грузового и пассажирского", — сказал глава региона на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что пассажирский терминал будет рассчитан на 800 тыс. человек в год.

"Сейчас наш максимум — 250 тыс. человек в год. Хочу отметить, что старый терминал останется, он будет использоваться под международные рейсы. Таким образом, мы планируем выйти на пассажиропоток в 1 млн человек в год", — сказал Евраев, добавив, что новый терминал будет модульным. Это необходимо для будущего расширения авиаузла.

"Планируем реализовать проект в конце 2026 года или в начале 2027 года. К сожалению, это не быстрый процесс", — отметил Евраев.

Группа компаний "Аэрофьюэлз" — один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах, также занимается заправкой самолетов за рубежом, управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах и Липецке. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки.