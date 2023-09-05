"В рамках работы над концепцией развития велоинфраструктуры и велодвижения в городе до 2030 года среди горожан прошел социологический опрос. В нем приняли участие более 2 тыс. 700 человек. Самыми активными стали жители Приморского, Калининского и Выборгского районов в возрастной категории от 31 до 40 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22% респондентов составили петербуржцы в возрасте 21-30 лет.

"Более половины опрошенных рассказали о том, что пользуются велосипедом для постоянного передвижения по городу свыше 10 лет, и их полностью устраивает этот вид транспорта. Для путешествий по городу велосипедисты предпочитают Центральный, Петроградский, Приморский и Выборгский районы. В основном, велосипед используется петербуржцами весной, летом и осенью. В семьях участников опроса — в среднем два и более велосипедов", — говорится в сообщении.

Наиболее значимым направлением развития велосипедного движения в Санкт-Петербурге, по мнению участников опроса, является строительство велотранспортной инфраструктуры, за что проголосовали 87% респондентов. На втором месте — формирование единой велотранспортной сети, связывающей районы города, на третьем месте — организация разноуровневых пересечений велодорожек с автомобильными дорогами, железнодорожными путями и другими преградами.

На вопрос о районах Петербурга, в которых целесообразно организовать велосипедные маршруты, 69% респондентов ответили "во всех".

"Итоги социологического опроса будут использованы для создания концепции. Она будет включать в себя натурный анализ и оценку текущего состояния велоинфраструктуры, анализ градостроительной структуры города, плотности населения, перечень основных направлений будущих велосипедных маршрутов. Срок создания документа — ноябрь 2023 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разработка концепции стартовала весной текущего года.