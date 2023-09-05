"Пара бурых гиен прибыла в августе 2023 года в Московский зоопарк. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопарковского дела — и первые бурые гиены за 159 лет истории Московского зоопарка", — говорится в сообщении.

Бурые гиены являются самым редким видом в семействе гиеновые. В Международной Красной книге они обозначены как близкие к уязвимому положению, а в дикой природе осталось всего лишь 4-10 тысяч взрослых особей, сообщили в зоопарке.

Самке и самцу по два года. В сообщении зоопарка уточняется, что в перспективе это размножающаяся пара, но потомство от таких животных получают крайне редко в условиях зоопарков.

"В целом размножение этого вида почти не изучено — и наблюдение за ними может пролить свет на ранее не исследованные аспекты биологии вида", — говорится в сообщении.