"С момента открытия 5 сентября 2020 года после масштабной реставрации вокзал посетили более 6 млн человек, а причалы приняли и отправили свыше 3,6 тыс. круизных судов", — сказал Ликсутов.

По словам заммэра, Северный речной вокзал символизирует стремительное развитие речного транспорта Москвы. "В отреставрированном здании есть все необходимое для удобства пассажиров. А теплоходы от причалов ходят до 30 городов и туристических центров России. Мы развиваем площадку, отмечаем здесь городские праздники, проводим крупные фестивали. С сентября 2020 года состоялось уже более 950 бесплатных мероприятий", — отметил Ликсутов.