"Там более двух тысяч километров береговой линии, это одно из лучших пляжных направлений в Юго-Восточной Азии. Страна, несомненно, очень перспективна. У нас есть положительный опыт отправки туда туристов, впечатления сильные, люди очень довольны. Хотя инфраструктура пока слабовата. В любом случае, о массовом международном туризме на этом направлении говорить рано", — сказал генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

По мнению эксперта, новый рейс может заинтересовать туристов не только из Сибири, но и из Центральной России. Цена внутреннего перелета может оказаться не столь высокой на фоне общей стоимости такого экзотического тура.

"Больше сомнений у меня вызывают перспективы самого рейса. Не совсем понятно, в частности, почему он поставлен именно из Новосибирска, да еще дважды в неделю. Похоже, решение принималось не из туристических соображений. Остается надеяться, что оно, тем не менее, станет стимулом для развития туризма на этом направлении", — сказал Арутюнов.

Как рассказал руководитель отдела новосибирской компании "Олимпия-Райзен-Сибирь" Евгений Иванников, на программы с перелетом прямым рейсом есть запросы, но практически нет реальных броней. По его мнению, вялый спрос во многом объясняется отсутствием информации о стране.

"Рейс поставлен довольно неожиданно, туристы, как и турагентства, практически ничего не знают о Мьянме. Ее никто никогда не рекламировал. Офис по туризму Мьянмы после сообщения о старте полетных программ заявил о планируемом инфотуре для турагентств, многие компании послали свои заявки, мы в том числе, но пока тишина", — отметил эксперт.

По его словам, есть и другие причины слабого спроса.

"Мьянма дороже Таиланда, но туристы не знают, что они получат в стране за эти деньги, а Таиланд всем хорошо знаком и понятен. Стоимость туров выше, так как внутри страны – от аэропорта до курортов – туристам приходится перемещаться самолетом. Плюс выбрано не лучшее время для начала полетов – сейчас в курортных регионах Мьянмы сезон дождей", — подчеркнул Иванников.

Мьянма с 1 июля 2022 года по 30 июня 2024 года ввела особую визу в страну для граждан России, прибывающих в страну с туристическими целями через пункты пропуска международных аэропортов в городах Янгон, Мандалай, а также Нейпьидо, которая с 2005 года стала новой столицей государства. Эта виза дает возможность двукратного или многократного въезда в страну.