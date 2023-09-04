"Дети узнают, как важно беречь и сохранять исторический облик Петербурга, его уникальные ансамбли и отдельные здания", — говорится в сообщении.

Премьера нового маршрута "По улицам слона водили" для детей 6-8 лет состоится 9 сентября. Участники узнают, где жили слоны в Петербурге, повстречают самого старого льва, увидят кентавра, чижика и петербургских котов.

Вторая премьера посвящена рассказу о жизни петербуржцев и рассчитана на детей 12-14 лет: 10 сентября экскурсия пройдет по маршруту от дворца Юсуповых через Бертгольд центр, Синий мост, садик Исаакиевской площади к Никольским рядам.

В целом в новом учебном году "Открытый город" представит для детей более десяти экскурсий и квестов. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

"Открытый город" — совместный проект петербургского отделения ВООПИиК и КГИОП. В 2022 году в рамках "Открытого города" в Петербурге состоялось порядка 1,5 тыс. экскурсий, лекций и мастер-классов.