Согласно пресс-релизу Cepsa, речь идет о 14,4 тоннах биотоплива, произведенного из органических отходов и отработанных кулинарных масел, оно будет составлять 2% в общем баке самолета. "Инициатива предотвратит выброс в атмосферу почти 50 тонн CO2, что эквивалентно посадке 575 деревьев", — поясняется в сообщении.

По новым правилам ReFuelEU Aviation, разработанным Европейским союзом, с 2025 года авиакомпании должны использовать 2% биотоплива, а затем увеличивать объем до 6% в 2030 году и 70% в 2050 году. Рейс Air Europa Мадрид-Гавана послужит пробным запуском перед реализацией этого плана.

Cepsa производит биотопливо второго поколения (2G) из органических отходов и использованных кулинарных масел в энергетическом парке La Rаbida в Палос-де-ла-Фронтера (Уэльва). Недавно компания начала продавать SAF в аэропортах Мадрида, Барселоны, Пальмы-де-Майорки и Севильи. Чтобы обеспечить стабильные поставки клиентам, Cepsa совместно с Bio-Oils построит крупнейший завод по производству биотоплива второго поколения в Южной Европе, инвестировав до 1 млрд евро. Завод в Палос-де-ла-Фронтера будет введен в эксплуатацию в 2026 году и будет иметь производственную мощность в 500 тыс. тонн SAF и возобновляемого дизельного топлива.