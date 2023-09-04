Заявление поступило в Арбитражный суд Тюменской области 1 сентября. Материалы, поясняющие суть претензий, пока не опубликованы.

Иск подан для компенсации убытков, понесенных в связи со столкновением самолета "России" с птицей при вылете из аэропорта Тобольска 16 апреля этого года, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика. Superjet 100 "России" направлялся в Санкт-Петербург и при взлете столкнулся с птицей, после чего был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

"Авиакомпания "Россия" понесла финансовые затраты на ремонт поврежденного воздушного судна, дополнительные расходы на обслуживание пассажиров задержанного рейса и оплату труда экипажа. Инцидент произошел в зоне орнитологической ответственности аэропорта Тобольска, куда авиакомпания "Россия" обратилась с претензией о возмещении понесенных убытков", — сказал представитель авиакомпании.

По его словам, в досудебном порядке урегулировать вопрос не удалось, поэтому "Россия" была вынуждена обратиться в суд.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры после апрельского инцидента сообщала, что посадка самолета прошла благополучно, но он был отстранен от полетов. Планировалось провести надзорные мероприятия и дать оценку обеспечению орнитологической безопасности полетов в аэропорту Тобольска.