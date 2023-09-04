Проект призван помочь петербуржцам избавиться от излишков урожая, не выбрасывая продукты, а передав их редким животным в виде лакомства.

Зоопарк принимает тыкву, бруснику, клюкву, рябину, черноплодку, желуди, шишки, орехи, а также ветки малины с листьями.

"Хищники, приматы, грызуны, рептилии, насекомые и птицы с удовольствием не только полакомятся дарами, но и построят из них убежища и домики. Отметим, что всё должно быть только свежим и спелым", — говорится в сообщении.

Продукты принимают на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.

Зоопарк принимает исключительно собственный урожай и лесные находки жителей, в связи с чем просит не совершать покупок специально для акции.