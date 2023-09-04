"Летом в парках Подмосковья отдохнули 23,6 млн жителей и гостей региона. Это на 3,5 млн больше, чем за такой же период прошлого года. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Ведомство уточняет, что в июне подмосковные парки посетили более 8,6 млн раз, в июле — свыше 7,8 млн, в августе — почти 7,2 млн.

Самым посещаемым парком Подмосковья стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, за лето там побывали свыше 1,2 млн человек. На втором месте — Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, его в летние месяцы посетили почти 770 тысяч жителей и гостей города. В парке "Сестрорецкий" городского округа Клин отдохнули более 691 тысячи человек.