"В прошлом году Турцию посетили более 5 млн туристов из России, а за первую половину текущего года — еще 2,2 млн россиян. Рассчитываем, что такая же динамика сохранится и в дальнейшем", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи со своим турецким коллегой в понедельник.

Глава государства отметил при этом, что профильные ведомства РФ "продолжат работу с властями Турции, направленную на то, чтобы пребывание в этой стране российских граждан было безопасным и комфортным".

"Турецкие друзья делают для этого все, что в их силах", — подчеркнул Путин.

Он заметил, что тема развития туризма была затронута в ходе прошедших переговоров.