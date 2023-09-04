"Шесть часов Rolex обнаружили у авиапассажира под одеждой татарстанские таможенники. 40-летний гражданин РФ примотал скотчем швейцарские часы к животу и ногам, а также пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий. Экспертиза установила, что все часы изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, мужчину остановили на "зеленом коридоре" после прилета из Дубая в Казань. Общая сумма изделий оценивается в 10 млн рублей.

В отношении гражданина возбудили два уголовных дела: контрабанда стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей.