"Сейчас идет работа над расширением возможностей сервиса "Красивые места", доступного в мини-приложении ВКонтакте "Я здесь живу". В нем появятся пешеходные и автомобильные маршруты, интересные для жителей города", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начал работу цифровой сервис "Красивые места". Сервис был создан для открытия нетривиальных сторон Петербурга, Карелии и Ленинградской области. Он включил в себя потайные дворики, храмы, живописные маяки, музеи-усадьбы и особняки.

Сервис предлагает пользователю ввести нужный адрес, показывает, что находится рядом и прокладывает маршрут к выбранному месту.

Для удобства предусмотрен фильтр, помогающий найти локацию по ключевому слову или категории объекта. Это может быть архитектура, природа, развлечения или гастрономия.

Сервис создан на базе мини-приложения "Я здесь живу". В настоящий момент в приложении функционируют девять сервисов: "Сообщения по ЖКХ", "Мой питомец", "Уборка дорог", "Афиша событий", "Красивые места", "Я за экологию", "Спорт во дворе", "Кружки и секции" и "Блокада Ленинграда".