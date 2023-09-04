"Побывал на площадке реализации инвестиционного проекта по созданию бальнеологического комплекса в Новопавловске в пойме реки Куры. Это будет современный объект с двумя большими бассейнами с минеральной водой, источник которой находится в ста метрах от инвестплощадки, гостиница и отдельные домики для отдыха, банный комплекс, а также беседки, кафе, медпункт", — написал Полюбин.

Общая площадь комплекса составит около 9 тыс. кв. м. В планах инвестора построить аквапарк и дополнительные корпуса. Предполагаемый объем инвестиций — 400 млн рублей.

Строительство будет выполнено в два этапа. Планируется, что в 2024 году бальнеокомплекс примет первых посетителей, которым будут доступны различные виды массажа, лечебные ванны, водный массаж и душ.