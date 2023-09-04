"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца 4 сентября в южных и восточных районах Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град", — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды объявлено штормовое предупреждение.

Возможно возникновение аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий.

Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива, отмечают спасатели.