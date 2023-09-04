"Пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, специализировавшейся на обналичивании и хищении бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках госпрограммы по популяризации культурного развития молодежи "Пушкинская карта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что операция была проведена сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с региональным МВД.

В отношении участников группы следователи МВД по Удмуртии возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ — "Мошенничество группой лиц по предварительному сговору".

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление дополнительных эпизодов преступлений.