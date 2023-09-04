"Знаковое музыкальное событие традиционно проходит в Кафедральном соборе на острове Канта раз в два года. В этом году с 3 по 8 сентября. В конкурсе принимают участие 22 молодых музыканта из Канады, Китая, Франции, ЮАР, Южной Кореи и России, прошедшие отборочные туры в Нью-Хейвене, Гамбурге, Пекине (онлайн) и Москве", — написал Алиханов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в состав жюри вошли представители Франции, Италии, Нидерландов, Китая, Австрии, Германии, России.

По словам главы региона, конкурс остается международным, и это показывает, что российская органная школа важна и интересна всему миру и продолжает успешно взаимодействовать с европейской традицией.

"Благодаря мировой известности и заслуженной репутации события Калининград на время его проведения становится мировой столицей органной музыки. Произведения великого Микаэла Таривердиева объединяют музыкантов из разных стран", — заключил губернатор.

Председатель жюри конкурса, титулярный органист соборов Нотр-Дам-де-Пари и Кафедрального в Нанси, профессор Высшей музыкальной академии Страсбурга Иоанн Вексо заявил, что музыкальное событие является самым известным конкурсом органистов в мире.

"Он дает толчок развитию органной музыки в мире, предоставляет большие возможности молодым музыкантам. Органисты могут познакомиться друг с другом и членами жюри. Я уверен, что это будет время дружбы, обмена опытом, когда они будут учиться и получать удовольствие", — цитирует его пресс-служба Кафедрального собора Калининграда.