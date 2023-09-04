"Курортный сбор — это, с одной стороны, нагрузка на приезжающих туристов, а с другой — нагрузка на принимающую сторону по его администрированию. Предварительно мы посчитали, что у нас расходы на администрирование могут превысить возможные поступления. Не будем спешить, посмотрим на практику других регионов", — сказал Зайцев.

По его словам, прежде чем вводить курортный сбор нужно создать удобную систему его оплаты, в идеале — мобильное приложение, и эффективную систему контроля.

С 15 декабря 2023 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина регионы получат право самостоятельно принимать решение об установлении курортного сбора и определении его размера. Налоговый эксперимент решено было ввести с целью финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. В пилотный проект, стартовавший в мае 2018 года, вошли Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Республика Крым, которая позже отказалась от участия.