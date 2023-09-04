"К настоящему времени открытого горения уже нет. Отмечается тление лесной подстилки в горной местности", — сказал Динаев.

В районе лесного пожара прошел дождь, что существенно улучшило ситуацию, отметил он.

Информация об очаге лесного пожара в Тебердинском нацпарке на территории Домбайского лесничества поступила вечером 30 августа. Сначала площадь возгорания составляла 0,2 га, потом увеличилась до 3,9 га (в этих границах пожар удалось локализовать). Однако за несколько дней площадь возгорания возросла до 5,3 га.