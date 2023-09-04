"Средняя продолжительность отдыха иностранного туриста в Индонезии в июле 2023 года составила 8,24 дня. Наибольшее количество дней пребывания зафиксировано у российских туристов – 46 дней. Граждане Гонконга совершали в страну самые короткие поездки – в среднем 2,12 дня", — говорится в сообщении.

По данным статистического бюро, также небольшая средняя продолжительность пребывания наблюдается у граждан, прибывших из стран АСЕАН, это 3,4 дня. Европейские туристы в среднем проводят в Индонезии 14,35 дней.

Как отметили в организации, иностранный турпоток в Индонезию в июле составил 1,12 млн, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (645 тыс.). Больше всего туристов прибыли из Малайзии (156 тыс.), Австралии (143,1 тыс.) и Сингапура (109,9 тыс.). При этом турпоток из России составил лишь 11 тыс.

Всего с января по июль Индонезию посетили 6,3 млн путешественников, это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,12 млн). Тройка лидеров осталась прежней – Малайзия, Австралия и Сингапур.